金属期市：期铜因美元升势暂歇触及三周高位，期镍大幅反弹

路透伦敦2月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一触及三周高位，因美元升势暂歇，且供需平衡看来保持相对紧张。期镍在上周五录得两个月最大单日跌幅后今日大幅反弹。

美元仍陷于近三年低点附近，美国薪资通胀回升的数据未能压制投资人对美元前景的疑虑。

上周五美国公布的非农就业报告显示，薪资以逾八年最快速度增长。

“美元走势影响市场，”荷兰银行分析师Casper Brugering表示。美元走软会令以美元计价的金属对非美国投资人而言更为便宜。

Burgering还表示，相对于其他金属，期铜走势“落后，今年迄今仅升1%，期铜基本面今年真的不错，铜价被低估了。”

三个月期铜收高1.8%，报每吨7,169美元，稍早触及1月中来最高的7,220美元。期镍收高2.4%，报每吨13,745美元，上周五重挫了4%。

经纪商Argonaut Securities在报告中说，按目前的价格来看，中国部分不锈钢生产商是亏损的，而且在长达一周的农历新年假期前已经逐渐停运。不锈钢生产商是镍的主要消费者。

“我们预计镍价将继续走弱，”报告指出。

期铅从上周五触及的六年半高位回落，收低1%，报每吨2,652美元。期锌收高1.3%，报3,548美元。

期铝收高0.1%，报每吨2,211美元，期锡大涨1.8%，报21,920美元。(完) (编译 李军;审校 母红)