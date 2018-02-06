金属期市：工业金属价格下挫，受厌恶风险情绪及美元走强打击

路透伦敦2月6日 - 伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周二下挫，因全球股市连续第四日下挫，促使投资人削减较高风险资产仓位，且美元走强。

全球股市自1月底触及纪录高位后市值已经蒸发4万亿美元，而美元从三年低点反弹，令以美元计价金属对持有其他货币的投资人而言更贵。

“我们将这一走势解读为受股市影响的抛售。”ING金属分析师Oliver Nugent表示，“这是市场间的影响，基本面没有真正改变什么。”

金属价格仍在多年高位附近。

指标LME三个月期铜收低1.3%，报每吨7,076美元，仍接近12月所创的四年高位7,312.50美元。

花旗银行分析师表示，价格下跌可能是买入的良机，因全球制造业回暖且部分金属供应短缺。

德国12月工业订单增幅大于预估，支持了金属需求强劲的预期。

美国总统特朗普拟在下周一发布期待已久的基建投资计划。

三个月期镍收低2.6%，报每吨13,385美元，从1月29日触及的两年半峰值14,040美元回落。

期锌收低2.6%，报3,457美元。期铝下挫1.9%，收报每吨2,170美元，期铅收低1.2%，报每吨2,621美元。期锡下滑0.9%，收报每吨21,725美元。(完) (编译 李军；审校 母红)