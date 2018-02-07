金属期市：期铜大跌近3%，因股市恢复震荡走势且投资人担心基本面

路透伦敦2月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三下挫约3%，其他基本金属也转跌，因股市恢复本周震荡交投，且投资人担心铜的基本面无法支撑目前的价格水准。

主要用于建筑的铜今年走势举步维艰，去年年底受全球经济成长将带动需求上升的预期提振，铜价升至近四年高位。

“不能只关注全球经济成长前景，也要留意我们所称的中国的旧经济--地产市场，基建行业。”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示，“我们预计这方面今年会出现放缓。”

“中国地产行业消费的铜比美国整体还多。”他表示。

期铅领跌，因在铅价上周末升至六年半高位后，部分投资人获利了结。

指标LME三个月期铜收低2.8%，报每吨6,880美元，延续周二下挫1.3%的跌势。

美股开低，但之后反弹，而欧股也跳升。在美股道琼工业指数周一录得史上最大盘中点数跌幅后，投资人仍紧张。

三个月期铝跌0.6%，收报每吨2,158美元，盘中跌至1月9日来最低的2,152美元。

期铅重挫4.4%，收报每吨2,507美元，为1月2日来最低，今日跌幅为去年4月来最大，而就在上周，期铅还创下2011年7月来最高的2,885美元。

期锌收低2.2%，报3,380美元，为1月18日来最低。期镍跌1.6%，报每吨13,175美元，期锡跌0.5%，收报每吨21,610美元。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)