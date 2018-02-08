金属期市：期铜触及八周低点，此前库存再度大增

路透伦敦2月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四延续跌势，触及近八周最低，此前库存再度大增凸显市场目前供应充足。

LME注册仓单铜库存周四跳升2.57万吨，过去三周猛增了75%。

部分分析师表示，这显示LME铜价在12月大涨12%的升势是不受基本面支撑的。

“价格需要修正，以符合基本面情况。目前基本面不算利空，但也称不上利多，”咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。

“铜价跌穿6,860美元的支撑水准，所以仍有进一步下修的空间。我预计铜价不会跌至6,500美元下方太多，这会是一个不错的买入区域。”

指标LME三个月期铜收低0.5%，报每吨6,845美元，盘中触及12月15日来最低的6,809美元，延续昨日下挫2.8%的大跌走势。

技术面来看，铜价也刺穿了在6,883美元附近的100日移动均线支撑位，令铜的技术面受损。

中国贸易活动在12月降温之后1月回升，进出口增长幅度皆远高于预期，让新年有了一个强劲的开局。数据对铜价带来一些支撑。

LME期锌升1.2%，收报每吨3,422美元，受供应持续紧张支撑。

期铅升0.7%，收报每吨2,524.50美元，在触及12月22日来最低的2,483美元后反弹。

三个月期铝升0.6%，收报每吨2,170美元，盘中跌至12月22日来最低的2,148美元。

期镍跌0.4%，报每吨13,125美元，期锡跌1.3%，收报每吨21,325美元。(完) (编译 李军；审校 母红)