金属期市：期铜触及八周低点，本周势将创2016年来最大周线跌幅

路透伦敦2月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，其他金属也普跌，因股市延续本周重挫走势，市场预计美国加息会压制经济成长加快将带动需求的希望。

对景气类资产的抛售拖累铜价触及八周最低的每吨6,750美元，本周势将劲跌4.1%，可能为2016年来最大周线跌幅。

铜库存跳升也令价格承压。

“股市动荡肯定拖累了金属的表现，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称，“对价格上涨的押注很高，所以仍有一些修正和获利了结的空间。”

不过他指出，对经济前景的整体乐观情绪可能抑制工业金属价格跌得过多。

期铅本周领跌，下挫7%。

三个月期铜收低1.3%，报每吨6,755美元。

周五数据显示，LME注册仓单铜库存周五跳升20,125吨或6%，过去三周猛增了三分之二。

上海期货交易所公布，其监控仓库的铜库存自上周五增加了7.8%，至18.6132万吨。

三个月期铝大跌2.2%，收在七周低点2,123美元。

期铅跌1.1%，报2,534美元，在近期升至六年半高位后交易商获利了结。

期镍跌1.2%，报每吨12,970美元，期锌下滑1.1%，收报每吨3,385美元。期锡跌1.4%，收报每吨21,025美元。(完) (编译 李军；审校 母红)