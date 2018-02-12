金属期市：美元走软带动期铜从两个月低点反弹

路透伦敦2月12日 - 伦敦期铜周一从两个月低点反弹，受助于美元走软，以及全球市场回稳鼓励投资人重返较高风险资产。

美元走软令金属价格对使用其他货币的投资人而言更为便宜，且能刺激需求。

“美元下跌在今早提振了整体基本金属市场。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示，“人气改善。和基本面无关，是外部因素影响了市场。”

今年工业金属价格下滑，但仍接近多年高位。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.1%，报每吨6,831美元，上周五触及12月14日来最低的6,733美元。

路透技术分析师王涛表示，铜正努力突破100日移动均线切入位6,892美元，费波纳奇阻力位在6,897美元，铜价可能进一步下滑。

美国总统特朗普周一发布了期待已久的基建计划，要求美国国会在未来十年授权动用2,000亿美元，以刺激各州和地方政府，以及民间投资人的1.5万亿美元基建改善。

上海期交所将从2月14日晚上起休市。

其他基本金属中，三个月期铝收高0.1%，报2,124美元。期锌收低0.1%，收报每吨3,381美元。期镍升0.1%，报每吨13,100美元，期铅跌0.7%，报2,516美元，期锡涨0.3%，收报每吨21,095美元。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)