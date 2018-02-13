金属期市：期锡升向1月所创的一年高位，因投资人担心供应收紧

路透伦敦2月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期锡价格周二升向近期触及的一年高位，因在数据显示印尼出口减少后投资人担心供应收紧，且美元走软提振基本金属价格。

指标三个月期锡收高1.9%，报每吨21,500美元，稍早触及日高21,475美元，1月底曾创下2017年2月来最高的22,000美元。

“印尼供应短缺，较长期而言，市场担心锡的替代资源。”Tiberius Asset Management执行长Christoph Eibl表示，并称美元走软也是有利因素。

全球最大锡产国印尼1月的精炼锡出口量为4,507吨，按月减少36%，按年下滑35%。

全球最大的锡消费国是中国，今年约38万吨的全球锡需求量中近半靠中国。

技术面来看，期锡的上档阻力位在22,000美元，目前支撑位在100日移动均线切入位附近，目前报约20,700美元。

三个月期铜攀升2.3%，报每吨6,987美元，去年底期铜触及7,300美元之上的四年高位。

其他基本金属中，期锌收高2.6%，报每吨3,469美元。期铅升1.8%，报2,561美元，期镍升2.7%，报每吨13,450美元，三个月期铝上涨0.7%，报2,139美元。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)