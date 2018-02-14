金属期市：沪铜因空头回补而上涨，伦铜涨超7,000美元大关

路透北京2月14日 - 上海期铜价格周三连续第二日上涨，追随上日伦铜强劲涨势，在上海期货交易所(ShFE)因中国春节长假休市之前，投资者买进新仓位。

沪铜未平仓合约周二触及811,170口，为2016年1月以来最高。中国春节长假从本周四开始。

交易员可能在春节长假之前回补空仓，长假可能使他们面临伦敦金属交易所(LME)期铜价格波动所带来的部分风险。

伦敦期铜延续最近的涨势，升穿每吨7,000美元的支撑位。在上周的股市带动全球市场下跌之前，该水准一直提供支撑。

“铜价努力试图收复7,000美元关口，中国春节放假前市场当然有不少买盘，”Kingdom Futures的首席执行官(CEO)Malcolm Freeman表示。

上海期交所主力4月期铜合约上涨1.6%，报每吨52,710元人民币(8,324.38美元)，料将录得一周来最高收盘位。

0443 GMT, LME三个月期铜上涨0.3%，报每吨7,003美元。

上海期镍上涨2.4%，追随伦敦期镍周二上涨2.7%的势头；上海期锌上涨2.1%，因为有迹象显示市场收紧。

美国总统特朗普周二表示，他正在考虑一系列针对钢铁及铝进口产品的选项，他说这些产品不公平地损害美国经济，选项当中包括了课征关税和实施配额。 (完) (编译 王琛/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)