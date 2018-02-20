金属期市：期铜小跌，因美元反弹

路透伦敦2月20日 - 期铜周二走低，受累于美元走强，但成交清淡，因多个亚洲市场因农历新年假期休市。

指标LME三个月期铜收跌0.4%，报每吨7,090美元，仍接近上月触及的四年高位7,312.50美元。

“期铜在7,000美元之上站稳，”ING分析师Oliver Nugent说，“但市场今年下半年的前景仍略微偏空，因我们认为，供应不会像部分人预期的那么吃紧。”

LME注册仓库的铜库存从1月初的20万吨增至近34万吨，表明供应充裕。

对铜矿工人罢工的担忧推高铜价，但劳资双方达成的初步薪资协议暗示这些担忧可能有些过度。

中国上海期交所目前因农历新年假期休市，将在2月22日周四恢复交易。

美元继续从三年低位反弹，自上周五以来累积上扬了1.5%，因市场认为在之前遭大举抛售后，是时候进行修正。

期铝收跌1.3%，报每吨2,186美元，但守在1月触及的六年高位2,290.50美元附近。

现货铝较三个月期铝溢价收窄至31美元，之前触及2007年以来最高50美元。

国际铝业协会(IAI)数据显示，不包括中国的全球原铝产量1月降至222万吨，12月经修正后为222.4万吨。

其它金属方面，期锌收跌0.1%，报每吨3,550美元。期镍收涨0.1%，报每吨13,610美元。期铅上扬0.9%，收报每吨2,598美元。期锡收盘时没有成交，最后买入价跌1%，报每吨21,350美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)