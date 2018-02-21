金属期市：期铜回稳，稍早因美元上涨曾触及一周低点

* 美国薪资和通胀数据提振美元

* 市场静待美联储上次货币政策会议记录

路透伦敦2月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三回稳，稍早曾触及一周低点，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次货币政策会议记录前，投资人转投美元避险。

美元兑一篮子主要货币创一周高位，部分拜两年期美债收益率升至九年高位所赐。

最新的美国薪资和通胀数据高于预期，投资人目前静待美联储周三稍晚将发布的会议记录，看看会不会有显示升息步幅将快过之前预期的信号。

“仍有良好的迹象显示通胀可能小涨，将迫使美联储今年升息超过三次。”Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称。

“总的来说，基本面仍支撑铜市，中国经济状况没有那么差，但资金从风险资产转投避险资产可能造成市场波动。”

LME指标期铜收高0.4%，至每吨7,119美元，稍早触及一周低位7,034.50美元。

中国市场将于周四结束春节长假恢复交易。

LME仓库注册仓单铜库存减少1,075吨，至28.9975万吨，今年迄今增加了84%。

中国钢铁生产商急欲在下个月冬季限产结束时松绑产能，希望在高利润和老旧工厂关厂导致竞争减少的基础上，再现去年获利创纪录的荣景。

LME仓库注册仓单铝库存增加1.2325万吨，至115.9325万吨，过去两周猛增了39%。

期铝收高0.7%，报每吨2,201美元，期锌收跌0.3%，报每吨3,541美元。期铅下挫1.7%，收报每吨2,554美元。期锡收高0.2%，报每吨21,625美元。期镍大涨1.7%，报每吨13,845美元。(完) (编译 李军；审校 母红)