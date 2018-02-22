金属期市：期镍和期锌触及逾一周低点，因中国恢复交易及钢铁价格下挫

路透伦敦2月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍和期锌价格周四触及逾一周低点，因中国投资人在市场结束一周的假期恢复交易后抛售金属，钢铁价格下挫。

欧洲市场下午，在美元由升转跌后，金属价格脱离日低。

上海期货交易所周四在结束春节一周长假后恢复交易。

“在市场重开后出现一波卖盘，此波走势后可能是交易商、贸易商和一些对冲投资人寻求在买兴重燃前了结一些获利。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。

“鉴于我们将进入3-6月的需求高峰期，我认为这波走势不会持续太久。”

LME金属价格全面下滑，但期镍和期锌跌幅最大，因此前中国钢铁期货价格下挫近2%，一度触及五周最低水准。

LME指标三个月期镍收低0.1%，报每吨13,830美元，盘中触及2月13日来最低的13,390美元。

三个月期锌跌0.3%，收报每吨3,530美元，盘中跌至2月13日来最低的3,437美元。

三个月期铜逆市收高0.6%，报每吨7,162美元。

其他金属中，期铝收低0.7%，报每吨2,185美元，期铅跌0.4%，收报每吨2,545美元。期锡下滑0.2%，报每吨21,575美元。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)