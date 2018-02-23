金属期市：期铜和期锌下滑，因获利了结和美元走强

路透伦敦2月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜、期锌等基本金属价格周五下跌，因在全球最大金属消费国--中国需求前景不明朗的情况下，投资人锁定获利，且美元走强。

指标期铜本月稍早一度大涨约8%，上周五升至一个月最高的7,253美元。

但一些分析师认为，期铜的价格已经超过了供需基本面，铜库存处于纪录高位，显示供应过剩。

瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示，“我们需要密切关注中国经济，而不是全球经济，特别是基建和地产这些大量使用金属的行业。我们预计前景会有一些疲弱。”

Menke预计铜价年中前会延续下修走势，至每吨6,500美元之下。

LME三个月期铜收低0.9%，报每吨7,095美元，昨日则小涨。

美元指数小幅走强也令金属价格承压。

三个月期锌跌0.8%，报每吨3,503美元。数据显示，本周上海期货交易所的锌库存增加12%，至11.4887万吨。

三个月期铝下挫2.1%，收报每吨2,140美元。周五LME铝库存再度增加，注册仓单库存在两周多的时间内猛增了39%。

德国商业银行在报告中指出，预计中国的铝生产商将在未来几个月继续扩大生产。

三个月期镍收低0.5%，报每吨13,765美元，期铅跌0.6%，收报每吨2,531美元。期锡小涨0.4%，报每吨21,650美元。(完) (编译 李军;审校 刘静)