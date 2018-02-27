金属期市：伦铜小幅上涨，静待今日稍晚鲍威尔国会听证

路透墨尔本2月27日 - 伦敦期铜周二小幅上涨，在清淡市况下受到美 元走软的支撑；今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威 尔将首次出席国会听证，市场对此高度关注。

0128 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小涨0.3%报每吨7,131. 50美元，上日小幅收高。铜价自本月中旬以来一直在7,000-7,250美元区 间内交投，去年12月曾触及四年高点7,312.50美元。

上海期货交易所期铜跌0.3%至每吨53,290元人民币(8,443美 元)。不过其它金属均随上海股市强劲上扬而小涨。

美国1月新屋销售连续第二个月下降，受累于东北部和南部地区销售锐减，可能引发楼市正在失去动能的担忧。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估，而这可能令通胀升速放缓，不过仅为暂时性现象，物价终将上升。

近月铝价差遭受沉重压力，反映出市场抢购短期供应。

铝溢价上周亦攀升至每吨0.145美元，为2015年4月以来最高。交易商称人们积极进口近月铝，以防美国对进口海外制铝征收关税。

工信部等七部委联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，强调落实生产者责任延伸制度，明确汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 龚芳/戴素萍)