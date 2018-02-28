金属期市：期铜下滑，此前中国公布的经济数据令人失望且美元走强

路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至逾两周最低，因美元受升息前景带动上涨，且中国2月制造业成长放缓。

指标三个月期铜收低1.3%，报每吨6,932美元，为2月13日来最低。

“(铜价走软的)部分原因是中国数据逊于预期，”FOREX.com分析师Fawad Razaqzada表示。

“当制造业没有之前乐观，会令金属和其他商品需求预期承压。”

但分析师表示，铜价下跌很有可能是短暂的。

美元兑一篮子货币周三升至五周高点，美联储主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。

中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产。

美国铝业协会(Aluminum Association)周二表示，美国商务部做出终裁，认为自中国进口的部分铝箔在美国售价低于合理价格，而且生产商获得政府补贴。

三个月期铝收低0.7%，报每吨2,132美元，分析师表示，期铝在过去几个交易日在2,140美元附近寻获技术支撑。

LME铅库存周三跳升12%，或12,925吨，至12.58万吨，此前一度跌至2009年8月来最低。

期铅大跌2.9%，至每吨2,532美元，在基本金属中跌幅最大。

期锡下挫0.9%，报21,530美元。LME期锌收跌1.1%，报3,447.50美元。期镍收低0.3%，报13,795美元。(完) (编译 李军;审校 刘静)