金属期市：沪铜下滑，但其他金属在中国亮丽数据出炉后走升

路透北京3月1日 - 上海期铜周四连四日下跌，触及逾两周低位，主因美元走强及股市挫跌；但在中国发布亮丽的制造业数据后，其他金属价格即告上扬。

财新中国2月制造业采购经理人指数(PMI)表现超越预期，攀抵六个月高位；上日中国官方制造业PMI表现不如预期，引发外界担忧中国今年经济放缓情况将更甚于预估。

“这可能是中国进行环保控制，持续限制生产所造成的结果，”澳新银行(ANZ)在提及官方PMI数据时表示。

0459 GMT，主力沪铜跌0.5%至每吨52,490元人民币(8,280.49美元)，稍早曾触及2月13日以来最低水准52,120元。该合约本周以来累计下跌2%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.4%至每吨6,956美元，过去两日均下滑1.3%。该合约稍早触及2月13日以来低点6,905美元。

沪锌和沪镍在财新中国2月制造业PMI数据出炉后逆转稍早跌势，分别上涨0.2%和0.3%。

蒙古南部戈壁地区的奥尤陶勒盖铜金矿宣布从3月1日开始结束不可抗 力，大股东Turquoise Hill Resources周三称，预计营收方面的 影响可在未来几个季度弥补。

全球最大的镍生产企业—巴西淡水河谷(Vale)管理层表示 ，计划削减镍项目成本，从而节约逾1.5亿美元。

南非新任矿产部长Gwede Mantashe周三表示，他将在未来三个月完成最新一版行业章程的制定。(完) (编译 龚芳/杜明霞；审校 汪红英/高琦)