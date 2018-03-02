金属期市：LME期铝持稳，受助于美元走软及美征收新关税前增加向美出口

路透伦敦3月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格周五持稳，受助于美元走软，及在美国对进口铝征收新的关税前，赶紧增加向美国的出口。

美国总统特朗普周四表示，将向进口铝课征10%关税，向进口钢铁征收25%关税，引发市场担心全球贸易战，因中国、欧洲和加拿大可能有报复性措施。

“市场对如何消化该消息感到困惑，但短期而言是利多的。”ING商品策略师Oliver Nugent表示，并称铝溢价上升或日本出口金属附加费增加就是例证。

“我们预计在实施关税前会赶紧向美国出口原材料。较长期的问题是是否美国会消化现有库存，而不是进口。那就会是利空的。”他表示。

三个月期铝收高0.1%，报每吨2,149美元，同基本金属大多下跌的走势相反。

上海期交所主力4月期铝合约收跌0.1%至每吨14,340元人民币(2,259.98美元)，之前最高升至14,480元，为2月12日以来最高水准。该合约本周上涨0.8%，创出12月29日止当周以来最大周线涨幅。

Argonaut Securities在一篇报告中指出，”我们认为提高铝制品进口关税对中国铝出口及国内市场的影响将不大。”

其补充道，”中国2017年铝产品对美出口占出口总数约14%，但仅相当于1%中国铝产出总量。”

沪铝周五稍早触及逾两周高点后，转为小跌，此前美国总统特朗普承诺将对进口铝课征10%关税。

中国出口至美国的铝金属数量若减少，可能使中国国内市场过剩情况加剧，但Argonaut Securities认为这项行动的影响有限。

美国铝金属溢价升至近三年高位，因买家希望在成本真正提高前买到手。

三个月期铜收低0.4%，报6,898美元，三个月期锌收低1.5%，报每吨3,355美元，期铅收高0.1%，报每吨2,448美元，期锡跌0.8%，报每吨21,475美元，期镍收低0.2%，报每吨13,450美元。(完) (编译 李军;审校 刘静)