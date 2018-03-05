金属期市：伦铜微涨脱离两周低位，受有关中国经济的乐观评论提振

路透墨尔本3月5日 - 伦敦期铜周一微涨，中国全国人大会议上有关中国经济的乐观评论为铜价带来支撑，而铝及其它用于钢铁生产的金属则价格下跌，因担心美国可能开征贸易关税。

“我们认为，在贸易战没有升级的情况下，3月份基本金属将可能维持区间波动，走势略偏下档，”INTL FC Stone分析师Ed Meir称。

“第二季末应该开始上行，届时将会感受到季节性需求上涨的影响。”

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜微升0.3%至每吨6,917.50美元。上周五下跌0.4%。第二季通常是季节性旺季，届时制造业需求将会增强，预计铜价将会回升。期铜周四触及2月13日以来最低水准6,858.50美元。

沪铜跌0.4%至52,040元人民币(8,220美元)。

美国、加拿大和墨西哥官员周一会面，进行北美自由贸易协定(NAFTA)最新一轮谈判。此前美国总统特朗普计划对进口钢铁和铝制品征收高额关税。

金属可能受到关税的打压，沪铝、沪锌和沪镍跌约1%。

中国总理李克强在为人代会准备的讲稿中表示，中国今年经济增长目标在6.5%左右，与2017年相同。

今年春季中国解除限产举措时，冬季治污期间关闭炼厂的中国部分铝生产商可能不会恢复运作，因为国有企业计划增加新产能有可能造成供过于求，压低价格。

LME铝价差显示，到年中时中国更多产能料将投产，届时供应紧俏状态将得到缓解，不过现货与近月合约价差暗示供应压力沉重。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，2月27日止当周，对冲基金和基金经理调降COMEX金和铜净多仓。

刚果民主共和国矿业部长称，该国总统周二将会见矿企代表，讨论矿业法修正问题。修订矿业法将提高税费和权利金。(完) (编译 刘秀红/杜明霞；审校 王洋/王琛/孙茉莉)