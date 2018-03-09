金属期市：金属价格反弹，之前受美国关税决定拖累跌至数月低位

路透伦敦3月9日 - 金属价格周五逆转稍早跌势上扬，受助于美国薪资数据打压美元，缓解了通胀忧虑，不过，涨幅受限，因仍担忧美国钢铝关税会引发贸易战。

美元兑一篮子货币走低，股市上扬，之前公布的数据显示，2月就业岗位强劲增长，但薪资增长不振，暗示通胀会逐步回升，帮助缓解对美国联邦储备理事会(FED/美联储)加速升息的预期。

不过，对美国总统特朗普决定对进口钢铝征收25%和10%关税的担忧犹存。该计划将在15日内生效，最初豁免加拿大和墨西哥。

中国表示，”坚决反对”美国的关税决定，称这将“严重影响正常的国际贸易秩序”，与此同时，欧盟表示，如果受到关税影响，将向世界贸易组织(WTO)提出自己的关税举措。

“关税对金属市场的影响很小，对美国或全球国内生产总值(GDP)的影响也不大。但是，如果关税导致贸易限制增加，使全球GDP增幅减少1-2个百分点，就会成为一个非常严重的问题，”Bernstein的分析师Paul Gait说。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，她担心以牙还牙的贸易报复升级会损害企业信心和投资。

LME三个月期铜收涨1.9%，报每吨6,962美元，盘中触及一个月低位。期铝收涨0.7%，报每吨2,120美元，盘中触及两个半月低位。

期锌收涨1.5%，报每吨3,277美元，盘中触及两个半月低位。

期镍急升4.5%，收报每吨13,860美元，创2月中以来最大日涨幅。此前LME数据显示，有仓单库存减少13%，至201,240吨

期铅收涨1.7%，报每吨2,376美元，盘中触及五个半月低位。期锡收跌0.8%，报每吨21,375美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)