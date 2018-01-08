2018年铁矿石均价料下滑20% 因中国钢铁行业收缩抑制需求

路透悉尼1月8日 - 澳洲周一表示，预期今年铁矿石均价将为每吨51.50美元，较2017年下降20%，因为全球供应增加，而且中国钢铁行业收缩导致其需求降温。

巴西淡水河谷计划在2018年将铁矿石出口量提高7%至3.9亿吨。澳洲力拓与必和必拓、以及Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)则打算在未来几年增加约1.7亿吨新产能。

澳洲工业、创新与科学部认为，预期中的铁矿石价格下滑将延续至2019年，届时均价将仅为每吨49美元。2017年时的价格水平为64.30美元。

“随着市场对冬季限产影响铁矿石需求所导致的不确定性作出反应，铁矿石价格预计在2018年初将经历一些震荡，”该部门在最新的商品展望报告中警告称。

目前铁矿石价格约为每吨75美元。

该部表示，价格下跌将反映出低成本生产商的供应增加，以及中国钢铁业收缩导致需求降温。

中国正在关停高污染的老旧炼厂与感应炉，以抑制钢铁业的过剩产能。

中国国家主席习近平10月表示，治理污染是中国在2020年之前的重要任务之一。

澳洲工业、创新与科学部预估，18个月后焦煤价格将由上季每吨192美元的指标价格滑落，因供应增加抵销了需求。

该部门也预估，动力煤价格在2018全年至2019年初将会下滑，预计2018年纽卡斯尔港现货价将下跌12%至平均每吨77美元，2019年再跌6%至70美元。(完)