FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
原油期货基本持稳 因美国产量增加抵消OPEC政治忧虑
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
财经视点
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
January 8, 2018 / 11:43 PM / 更新于 12 hours ago

原油期货基本持稳 因美国产量增加抵消OPEC政治忧虑

1 分钟阅读

路透纽约1月8日 - 油价周一基本持稳，在2015年5月以来最高水平附近交投，因部分石油输出国组织(OPEC)成员国内部的政治忧虑，被美国原油产量进一步增加的前景所抵消。

“在今日的交易中，影响油价的两大因素势均力敌。伊朗国内正在进行的示威活动，和沙特近期拘捕数位王子，导致地缘政治忧虑重燃，”Interfax Energ旗下Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

“不过，在近期油价上涨之时，美国原油产量进一步增加的前景继续助涨市场的利空人气，”Kumar说。

布兰特原油期货上扬0.16美元，或0.2%，收报每桶67.78美元。美国原油期货升0.29美元，或0.5%，收报每桶61.73美元。

上周，两大合约均升至2015年5月以来最高，布兰特原油为68.27美元，美国原油为62.21美元。

根据美国政府的数据，美国石油产量预计不久将升至1,000万桶/日之上，主要得益于页岩油产量急增。

美国的石油产量仅次于沙特和俄罗斯。

“美国原油价格目前已进入可能吸引页岩油产量增加的区间，”CMC Markets驻悉尼的首席市场分析师Ric Spooner说。

“交易商可能认为，在未来几个月，市场观望活跃钻机数和产量水平的发展变化迹象时，最好保持谨慎，”Spooner说。

贝克休斯周五报告，截至1月5日当周，美国活跃钻机减少5座，三周来首次减少。

美国石油产量增加是掣肘OPEC和俄罗斯牵头的减产行动的主要因素。(完)

编译 母红; 审校 刘静

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below