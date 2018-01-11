布兰特原油结算价逼近70美元 因全球库存减少

路透休斯敦1月11日 - 油价周四在大涨后削减涨幅，但仍收在三年高位，布兰特原油期货盘中触及70美元，因有迹象显示，美国供应收紧。

布兰特原油期货收涨0.06美元，报每桶69.26美元，盘中高见70.05美元，为2014年11月以来最高，且为三年来最高结算价。

布兰特原油年内迄今累积上扬5%，继去年底攀升后涨势加速。

美国原油期货上扬0.23美元，收报每桶63.80美元，为2014年12月以来最高结算价。

油价今日高开，在早盘升穿关键阻力位后，引发一波买盘，整日交投活跃。不过，分析师称，布兰特原油需要更多的时间才能在70美元之上站稳。

“今日的上涨动力来自于空头回补，没有新买盘，”iitrader.com LLC 的经纪Marty Wallace说。

相对强弱指标显示，油价处于超买状态，表明涨势过大过快。

“市场严重超买。油价目前的表现就像一只互联网股票，一旦出现这种情况，你就知道它过火了，”United-ICAP的首席技术分析师Walter Zimmerman说。

油价处于上行趋势得益于全球供应稳步大幅减少，尤其是美国。

美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存减少近500万桶，至4.195亿桶。日产量减少近30万桶，分析师将其归因于上周美国气温低于正常水平。

据看到数据的交易商称，市场研究公司Genscape估计，截至周二当周，库欣原油库存减少超过350万桶，这进一步增强了市场的利多人气。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动提振油价。

OPEC轮值主席国阿联酋能源部长Suhail al-Mazrouei称，他预计市场将在2018年恢复平衡，OPEC致力于执行减产协议直到今年年底。

美元走软也扶助提振美元计价商品。

今日成交量高于平均水平。美国原油期货周四成交逾82万口，远超过去200个交易日61.9万口的日均成交量。

布兰特原油可能无法站稳在70美元之上，除非有新的来自中东的消息提振本已利多的市场人气，分析师称。(完)