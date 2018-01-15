油价徘徊在近三年高位 尽管美国增产

路透卡尔加里1月15日 - 油价周一徘徊在70美元之上的三年高位附近，因有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产导致供应收紧，但分析师对美国产量急升发出警告。

布兰特原油收盘上涨0.36美元，或0.52%，结算报价每桶70.23美元。

美国原油期货上涨0.51美元，报每桶64.81美元。两大指标原油均触及2014年12月以来最高，但交投清淡，因适逢美国假期。

OPEC、俄罗斯以及其它产油国达成的减产协议给油价上涨提供强劲推动力。

越来越多的迹象显示，市场在连续三年供应过剩后正在收紧，提振了交易员和分析师的信心。

“让很多人感到意外，我觉得目前的(价格)是可以持续的，”PriceFutures Group分析师Phil Flynn称，“我们看见需求强劲和供应下降的现实。”

美银美林周一将2018年布兰特油价预估从56美元上调至64美元，预计今年日产量较需求短缺43万桶。

但一些分析师警告称，年初以来油价累积上涨了13%，升势可能会逐渐消失，因全球炼厂进行维护和北美产量增加。

能源服务公司贝克休斯周五称，截至1月12日当周，美国能源公司增加了10座活跃钻机，这是2017年6月以来的最大增幅，活跃钻机总计达到752座。

在加拿大，能源公司也将活跃钻机数增加了近一倍，上周的活跃钻机数达到185座，为10个月来的最高水平。

咨询公司JBC Energy预计，今年第一季度美国石油日产量预计将比上年同期增加60万桶。(完)