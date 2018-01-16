油价从三年高位回落 但受需求强劲支撑

路透纽约1月16日 - 油价周二从三年高位回落，因交易员锁定利润，但健康的需求在2014年油市骤跌以来的最高水平接近70美元支撑油价。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的限产行动，以及经济健康成长带动的石油需求，提振油价走高。

全球第三大石油消费国--印度石油进口量去年增长约1.8%，至纪录高位的437万桶/日，因该国扩大炼厂产能。

布兰特原油下跌1.11美元，或1.6%，结算报每桶69.15美元，盘中低见68.83美元。周一升至70.37美元，追平2014年12年油市在开启为期三年的跌势之初的高位。

美国原油下跌0.57美元，或0.9%，结算报价每桶63.73美元，稍早触及2014年12月以来最高的64.89美元。

“今日交投非常淡静...我觉得市场稍作喘息，投资者在试图判断活跃钻机数增加意味着什么，俄罗斯的评论意味着什么，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

俄罗斯能源部长诺瓦克在对油价升至三年高位作出反应时称，油市仍没有达到平衡，全球减产协议应该持续下去，因价格上涨可能是由天气寒冷引发的。

美国活跃钻机数上周增加10座，至752座，这比一年前的522座多出不少。

“总而言之，仍是很利多的一天，因为尽管没有驱动价格的新消息，油价没有回吐太多涨幅，”Haworth称。

高盛在一份报告中称，“我们认为未来几个月，我们对布兰特原油每桶62美元和美国原油57.5美元的预估被上调的可能性不断增强。”

包括美银美林、法国兴业银行和摩根士丹利在内的其它银行已经上调了油价预估。

但2017年限制油价进一步上行的因素是美国产量急增，但产量增长的趋势已经停滞，至少目前如此，受寒冷天气影响。

大多数分析师预计美国石油产量很快将突破1,000万桶/日。

美国能源资料协会(EIA)称，美国2月页岩油日产量预计将增加11.1万桶至655万桶。(完)