油价上涨 预计美国原油库存连降第九周

路透纽约1月17日 - 油价周三小涨，投资人等待美国公布周度库存数据，预计数据将显示库存连续第九周减少。

布兰特原油收高0.23美元，结算报价每桶69.38美元；美国原油收高0.24美元，结算报价每桶63.97美元。

本周两大合约均升至2014年12月以来的最高水平，布兰特原油周一升至70.37美元，美国原油周二升至64.89美元。

根据路透调查，预计截至1月12日当周，美国原油库存将下降350万桶。

美国石油协会(API)将在今日2130 GMT发布库存数据，周四美国能源资料协会(EIA)将公布周度库存数据，两份报告都因周一为马丁路德金纪念日假期推迟一天发布。

市场收紧扶助两大原油合约价格从12月初的水平提升约13%，因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头进行减产，以及需求增长稳健。本周多个分析师上调了对2018年的油价预估。

摩根士丹利在周二的一份公告中称，现在预计今年第三季布兰特原油价格为每桶75美元，美国原油价格达到每桶70美元。该公司预计对冲基金的资金将令油价高企，但预计油价在今年晚些时候将回落。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所(ICE)数据，基金经理将美国原油和布兰特原油期货和期权看多合约增至纪录高位。

分析师称，美国产量不断增加，也许令市场承压。

周二，美国能源协会(EIA)称，预计2月美国原油产量将增加，页岩油日产量将增加11万桶，至655万桶。

预计美国原油日产量将很快超过1,000万桶，挑战最大原油生产国--俄罗斯和沙特。(完)