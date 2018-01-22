油价收高 受美元和利比亚产量影响交投震荡

路透纽约1月22日 - 油价周一收高，此前美元汇率波动，和部分利比亚油田恢复生产导致市场摇摆不定，油价先走低，后升至略低于三年高位的水平。

布兰特原油收高0.42美元，或0.6%，报每桶69.03美元，稍早升至每桶69.51美元。1月5日，布兰特原油触及2014年12月以来最高的70.37美元。

美国原油升0.12美元，或0.19%，结算价报每桶63.49美元。

美元指数回落至接近三年低位，但在民主共和两党就拨款议案达成协议后缩减跌幅。该指数尾盘再次走低，二度重压油价。

通常，美元下跌会使美元计价商品对其它货币持有者来说更便宜，从而刺激买盘。但最近几个月美元下跌刺激油市买入的情况已经没那么频繁。

“这种交易已经不那么盛行了，但是油价现在到了买盘将会入市的水平，”Again Capital的John Kilduff称。

稍早，利比亚As-Sarah油田恢复运营的消息打压市场。

周日，As-Sarah油田恢复生产，预计到周一产量每天增加5.5万桶。

布兰特原油对利比亚产量变化更为敏感，因大部分利比亚原油根据布兰特原油来定价。

最大原油出口国沙特的官员有关石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将在2018年后继续就减产进行合作的讲话支撑市场。减产协议开始于2017年1月。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称，市场要到2019年才会恢复平衡，表明需要比OPEC之前预估的更长时间油市才能恢复平衡。

全球经济增长也扶助价格，因推高需求。(完)