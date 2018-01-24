油价跳升布兰特原油再次站上70美元 因IMF上调全球增长预估

路透纽约1月23日 - 油价周二升逾1%，指标布兰特原油一周来首次触及每桶70美元，受助于全球经济增长前景稳健，且预计石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯等产油国将继续减产。

美国原油收高0.9美元，或1.4%，报每桶64.47美元。1月16日，美国原油触及2014年12月以来最高的64.89美元。

布兰特原油收高0.93美元，或1.4%，报每桶69.96美元，距离1月15日触及的三年高位70.37美元不远。

国际货币基金组织(IMF)周一上调了今明两年全球经济增长预估至3.9%，较10月时的上次预估高0.2个百分点。

需求增长正值OPEC、俄罗斯和其它产油国继续执行减产供应协议之际，该协议从2017年1月开始，将于2018年底结束。

沙特能源部长法力赫周二告诉CNBC，他仍对油市的脆弱性“感到焦虑”，但“我们认为我们已经在路上”。

预计上周美国原油库存下降160万桶，录得连续第10周下降。

委内瑞拉2017年原油产量跌至仅有200万桶/日，远低于预估的250万桶/日，国际能源署称，该国2018年产量将进一步下降。

“六个月前，对美国产量可能快速增长有许多恐慌，但这被委内瑞拉石油产量的波动所抵消，”BTU Analytics董事总经理Tony Scott称。

他补充道，沙特和伊朗产量可能在今年全年维持稳定，很难看到会出现供应增加并破坏升势的情况。(完)