油价放量大涨 因美国原油库存连续第10周下跌

路透纽约1月24日 - 油价周三放量上涨，受助于美国原油库存创纪录的连续第10周下降，但炼厂活动下降和产量增长表明未来几周美国库存可能增加。

上周美国原油库存减少110万桶，低于预期，但连续10周下跌是美国能源资料协会(EIA)数据最早追溯至1982年以来的最长跨度。4.116亿桶库存也是2015年2月以来的最低水平。

库存稳步下跌，激发了投机客的创纪录高位买盘量，将指标油价推升至三年高位。

美国原油收高1.14美元，或1.8%，结算报每桶65.61美元，布兰特原油升0.57美元，结算报每桶70.53美元。两者皆处于2014年12月以来最高。

逾83万口合约易手，远超过过去10个月61.8万口的平均日成交水平。

美元下跌0.7%，也支撑油价，此前美国财长努钦称美元走弱对美国贸易有利。美元下跌，令美元计价的商品对持有其他货币的买家来说更便宜。

EIA数据显示，上周原油日产量升至990万桶，接近1970年创下的1,004万桶纪录高位。

美国原油期货合约交割地库欣库存进一步下降，跌至3,920万桶，为2015年1月以来最低。加拿大石油管线Keystone运送量减少，帮助削减那里的库存，新的Diamond管线增加原油流出数量。

美国原油库存减少令布兰特较美国原油升水缩减至4.91美元，12月底时，该价差达到7美元，刺激了美国出口并减少了进口量。

库存减少刺激更多的近月合约买盘，3月和4月合约价差走阔至0.26美元，为三年来最高。这反映出公司将继续以当前高价卖出石油的预期。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在瑞士达沃斯称，他不担心美国产量威胁，因委内瑞拉和墨西哥产量下降。

美国炼油产能利用率下降2.1个百分点，因炼厂进入了维护期，但汽油和柴油需求仍超过去年同期水平，EIA表示。(完)