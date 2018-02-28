油价走低 静待美国库存数据

路透纽约2月27日 - 油价周二走低，为五日来首次，受累于美元走强，和预期稍后公布的数据将显示，上周美国原油库存增加。

布兰特原油期货收报每桶66.63美元，跌0.87美元。美国原油期货回落0.90美元，报每桶63.01美元，盘中下跌超过1美元。

美元走强，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)新任主席鲍威尔表示，联储将坚持渐进升息的路径。美元走强令持有其他货币的投资者购买原油的成本增加。

在周二回落前，油市曾连涨四日。

“市场曾出现一段上行期，油价在不到两周的时间里上涨超过6美元，”能源顾问公司Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch说。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加270万桶。行业组织美国石油协会(API)将在2130GMT公布上周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在明天上午公布库存报告。

美国原油库存在过去12个月里下降超过1亿桶，至三年最低。

EIA将在周三公布美国月度原油供应数据，分析师预计，EIA将会大幅上修美国石油产量数据，可能至纪录高位。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周二表示，到2019年美国将超过俄罗斯，成为全球最大产油国。

根据上周美国政府公布的数据，美国石油日产量目前为1,027万桶，超过全球最大出口国沙特的最新产量数据，目前仅略低于俄罗斯。

“月度供应数据可能显示，12月美国原油日产量将比周度报告中的估计高出20-30万桶，”Petromatrix的分析师Olivier Jakob在一份报告中说。(完)