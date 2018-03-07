油价跟随美股走低 因美国原油产量和库存双双攀升

路透纽约3月7日 - 油价周三急挫，跟随金融市场跌势，因市场担心美国政府的进口关税计划会触发贸易战，且美国政府数据显示，美国原油库存和产量双双上升。

布兰特原油期货下跌1.45美元，或2.2%，结算报价每桶64.34美元，交投区间为63.83-65.80美元。

美国原油期货下跌1.45美元，或2.3%，这是2月9日以来的最大单日百分比跌幅，结算报价每桶61.15美元。交易区间为60.58-62.58美元。

美国总统特朗普的经济顾问柯恩辞职，导致美股三大股指下跌，打击了投资者的风险意愿。油市近期跟随美股走势而动。柯恩被看做是对抗特朗普政府中贸易保护主义势力的中坚力量。

在反对特朗普总统对进口钢铝征收高额关税计划的努力失败后，柯恩辞职。

包括欧盟和中国在内的主要国家和地区已经表示，美国的关税计划可能招致报复行动，进而触发全球贸易战。

“最终可能爆发全球贸易战的整体不安情绪拖累所有市场走低，”Again Capital合伙人John Kilduff称，“对于未来经济增长和能源需求增长而言，这不是个好兆头。”

美国原油产量进一步增加也打压油价。美国能源部周度数据显示，上周美国原油产量达到接近1,040万桶/日的纪录高位。

“石油活跃钻机数曾一度停止增长，今年重拾升势，美国的产量会在一段时间内继续保持相当高的水平，”Tortoise Capital投资组合经理Rob Thummel称。

能源资料协会(EIA)周二预计，今年第四季美国原油平均日产量将达到1,117万桶，高于一个月前预估的1,104万桶。

这将使美国超过当前排名第一的俄罗斯，成为全球最大产油国。去年，美国产量超过石油输出国组织(OPEC)中的最大产油国沙特。

油价一度缩小跌幅，因EIA数据显示，上周美国原油库存增加240万桶，分析师预计为增加270万桶。

美国原油交割地库欣库存减少60.5万桶，为连续第11周减少。

尽管每年的这个时候石油库存通常会上升，因炼厂进入维护期而关闭，不过，美国原油库存持续增加仍打击了市场人气。(完)