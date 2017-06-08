FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月内
油价重挫5% 因美国上周原油和汽油库存意外大增
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年6月8日 / 凌晨12点23分 / 2 个月内

油价重挫5% 因美国上周原油和汽油库存意外大增

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约6月7日 - 油价周三大跌5%，至一个月低点，此前美国公布上周原油和汽油库存意外增加，助燃了对产油大国减产对降低全球供应过剩作用不大的担忧。

根据美国能源资料协会(EIA)，上周美国原油库存增加330万桶，至5.13亿桶，这同预估的下降350万桶截然相反，特别是昨日美国石油协会(API)公布的库存降幅更大。

EIA数据显示，汽油库存也意外增加，进口上升，出口下降。

“上述数据预示OPEC和部分非OPEC产油国联合限产的努力将遭遇挫折，”Interfax Energy的Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

“不过，如果美国原油库存没有持续减少，进程会慢得要命。”

美国原油收低2.47美元或5%，报每桶45.72美元，为5月4日来最低结算价。在过去10日，美国指标原油期货大跌超过11%。

布兰特原油期货收挫2.06美元或4%，结算价报每桶48.06美元。根据Nymex发言人，官方结算价因技术问题推迟发布。

汽油期货下挫4%，报每加仑1.4921美元，为5月10日来最低，因库存增加助燃需求疲弱担忧。EIA表示，过去四周整体汽油需求同比减少0.7%。(完)

编译 李军; 审校 利棣儿

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below