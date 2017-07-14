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2017年7月14日 / 凌晨12点51分 / 21 天前

油价上涨 因中国需求强劲料将帮助减少过剩库存

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约7月13日 - 油价周四上涨1.3%，因中国需求大大增强，盖过了国际能源署(IEA)利空报告带来的影响。报告称石油输出国组织(OPEC)主要出口国产量升高。

布兰特原油收高0.68美元，或1.42%，报每桶48.42美元，美国原油收高0.59美元，报每桶46.08美元。

“市场努力稳定下来，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。

周三发布的数据显示美国原油库存降幅为10个月来最大，但数据给油价带来的影响不大。

油价最近几周跌至去年底的水平，因投资者对OPEC和非OPEC达成的减产协议失去了信心，与此同时，美国页岩油产量大增。

但有迹象显示，全球石油需求在增加，中美两个全球最大石油消费国的需求增长尤为显着。

今年上半年，中国每日进口石油855万桶，较去年同期增长了13.8%，超过美国成为世界最大原油进口国。

“我们的确看到中国需求增长强劲，”Sanford C. Bernstein高级石油分析师Neil Beveridge称。

需求增长正帮助消化全球燃料的过剩供应，但市场再平衡所需的时间要比预期长。

IEA称，由于产量增加和OPEC部分成员国减产量有限，油市供应过剩局面持续时间比预期得长。

尽管在5月小幅减少，但工业化国家的石油库存仍处于高位。经济合作与发展组织(OECD)石油库存仍较五年均值高出2.66亿桶。(完)

编译 刘静；审校 母红

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