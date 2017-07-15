油价上扬1% 本周攀升5%

路透纽约7月14日 - 油价周五上涨1%，受助于美国石油库存下降，美国原油生产略有放缓，以及中国需求增加的迹象，但市场走势震荡，因全球供应仍然充裕。

布兰特原油期货收涨0.49美元，或1.01%，报每桶48.91美元。

美国原油期货收高0.46美元，或1%，报每桶46.54美元。

美国原油期货本周周线有望上涨逾5.2%，布兰特原油期货上涨超过4.7%。

“我认为，库存数据是主要驱动因素，”CFRA Research的能源研究部主管Stewart Glickman说，“库存终于跌破了5亿桶，我感觉这是一道心理关口。”

美国能源协会(EIA)周三报告，上周美国原油库存减少760万桶，为10个月来最大单周降幅。

另外，贝克休斯的数据显示，本周美国活跃钻机连续第二周增加，但增速降至年内最慢水平。

5月北达科塔州石油产量减少1万桶/日。

不过，石油库存仍远高于五年均值，且油价仍较2017年的峰值低超过15%。

另外，由石油输出国组织(OPEC)协调的产油国减产努力受阻，因利比亚和尼日利亚的产量不断增加。根据国际能源署(IEA)提供的信息，6月OPEC减产执行率降至仅为78%。

科威特驻OPEC理事告诉路透，现在要求尼日利亚和利比亚限产的时机尚不成熟。

中国海关数据显示，今年上半年该国的石油进口同比增长13.8%。

德国商业银行的分析师称，只要OPEC石油产量不进一步大幅增加，全球发达国家石油库存减少的势头可能会继续。(完)