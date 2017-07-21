油价下跌 布兰特原油早盘升穿每桶50美元关口

路透纽约7月20日 - 油价周四收跌，盘中交投震荡，因对全球石油供应过剩挥之不去的担忧打压价格，早盘布兰特原油升穿每桶50美元，为6月7日以来首次。

在下周一石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国在俄罗斯圣彼得堡开会前，交易员预计价格将持于当前水平附近。市场一直在关注有关全球最大原油生产国沙特阿拉伯考虑减少额外供应，以缓解全球供应过剩局面的报导。

金融时报周三援引一位顾问的报告称，沙特在考虑加大减产力度。周二，路透报导称，考虑到OPEC成员国尼日利亚和利比亚产量意外增加，该国致力于与其它国家一道减少库存。

布兰特原油收于每桶49.30美元，下跌0.4美元，或0.8%。美国原油下跌0.33美元，报每桶46.79美元。

盘初，两大指标合约均升至6月7日以来最高，昨日也上涨，因数据显示上周美国原油和成品油库存大幅下降。

美国能源资料协会(EIA)称，截至7月14日当周，美国原油减少470万桶，降幅大于分析师预期。

汽油和馏分油库存也下降。

“我(对库存下降)持怀疑态度，此前多年在夏季驾车季库存都下降，”Tradition Energy市场调研经理Gene McGillian称。

“我们将观望，看库存是否真的在减少，还只是正常的季节性下降。”

油价下跌也跟上午后半段其它风险市场走势一致，此前彭博报导称，被指定调查俄罗斯干预去年美国大选，并可能与特朗普政府有关联的特别顾问Robert Mueller，还在调查特朗普的商业交易。股市和美元受此消息影响下跌，后略有回升。(完)