油价升1% 此前沙特誓言下月要限制原油出口量

路透纽约7月24日 - 油价周一升逾1%，此前石油输出国组织(OPEC)主要产油国沙特誓言减少8月的出口量，以帮助减少全球供应过剩。哈里伯顿执行主席称，美国页岩油产量快速增长的情况可能在明年有所缓解。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称，该国将把8月的日出口量限制在660万桶，比去年同期低近100万桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克告诉记者，如果全球减产协议的执行率达到100%，市场将再减少20万桶/日的供应。

布兰特原油收高0.54美元，或1.1%，报每桶48.60美元。美国原油收高0.57美元，或约1.3%，报每桶46.34美元。

沙特和俄罗斯能源部长在圣彼得堡参加OPEC和其它产油国之间的会议。部长们将讨论之前达成的在2017年1月至2018年3月期间每日减产180万桶原油的协议。

OPEC成员国尼日利亚和利比亚都被豁免执行减产，市场观察人士仍担心，这两个国家的产量增长会抵消全球减产努力。

利比亚石油消息人士告诉路透，利比亚石油日产量达到106.9万桶，高于本月稍早达到的高位。

美国上周活跃钻机数为764座，去年同期为371座。

能源服务公司哈利伯顿执行主席Dave Lesar称，他预计美国年底前活跃钻机数将达到1,000以上，但中期来看约800-900之间的水平是更加可持续的。

“现在，活跃钻机数量显示出达到峰值的迹象，客户在踩刹车，”Lesar称，“这在北美是个普遍现象。”(完)