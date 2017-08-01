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油价触及两个月高位 收在每桶50美元之上
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2017年8月1日 / 凌晨12点29分 / 4 天前

油价触及两个月高位 收在每桶50美元之上

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约7月31日 - 油价周一升至两个月高位，结束年内表现最强的一个月，部分受助于预期美国将对委内瑞拉的石油行业实施制裁，以及近几周对供应过剩的忧虑缓解。

今日盘中，市场传言，在委内瑞拉周日大选结果被美国谴责为“作假”后，美国财政部可能对该国的石油行业实施制裁。

这在收盘前扶助提振油价，因市场担忧美国可能限制从委内瑞拉进口石油，或向该国出口美国的燃料油。不过，收盘后，美国财政部宣布，制裁仅限于总统马杜罗个人。

“就油市而言，上述因素未产生任何影响，”能源咨询公司WTRG Economics的总裁James Williams说。

指标布兰特原油期货上扬0.3%，收报每桶52.65美元，稍早触及5月25日以来最高52.92美元。美国原油攀升近1%，报每桶50.17美元。

部分石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国将于8月7-8在阿布扎比开会，评估如何提高减产协议的执行率。

一项路透调查周一显示，6月OPEC石油产量被上修20万桶/日。

在欧洲，壳牌位于荷兰的日产量为40.4万桶的Pernis炼厂在发生火灾后停产，这导致指标欧洲柴油炼油利润率攀升至2015年11月以来最高14.60美元。

布兰特原油较美国原油溢价扩阔至3月28日以来最高，收报每桶升水2.48美元。(完)

编译 母红; 审校 利棣儿

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