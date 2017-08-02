油价下跌约2% 受累于OPEC供应充裕

路透纽约8月1日 - 油价周二从两个月高位下跌约2%，因全球主要产油国仍加大供应，令投资者担心过去几周油价稳步上升，反弹势头过大和过快。

上午交易时段后段卖盘加速，因油价跌穿周一的低点，有超过92.5万口美国期货合约易手，今日成为近三周来交投最繁忙的一天。

路透调查周一称，即便有减产协议，7月石油输出国组织(OPEC)的产量仍上升，这激发了卖盘，此前美国原油期货自6月底以来已经上涨了逾16%。

“看似是技术面原因，加上OPEC消息，大家都同时出逃，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

周二和周三将发布美国库存数据，预计上周库存下降290万桶，为连续第五周下降。

布兰特原油收跌0.94美元，或1.8%，报每桶51.78美元，美国原油收跌1.01美元，或2%，报每桶49.16美元。

“动能指标显示过去几日处于超买领域，这就告诉你油价会有所回落，”Mizuho Americas能源期货董事Robert Yawger称。

汽油和取暖油裂解价差周二上涨，此前皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)称，欧洲最大炼厂--荷兰Pernis炼厂在发生火灾后将在8月中前保持关闭。

OPEC上月石油日产量增长9万桶，至今年高位，被豁免执行减产的产油国---利比亚增幅最大。(完)