油价下滑 因利比亚最大油田产量恢复

路透纽约8月7日 - 油价周一下跌，因利比亚最大油田产量反弹刺激卖出，投资者担心石油输出国组织(OPEC)和美国石油产量增长。

利比亚国家石油公司(NOC)称，Sharara油田产量恢复到正常水平，此前该油田的生产被武装抗议分子短暂中断。

全球指标布兰特原油收跌0.05美元，或0.10%，报每桶52.37美元， 盘中低见51.37美元。

美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶49.39美元，盘中低见48.54美元。

盘中油价最多跌2%，但交易员称，他们认为在低点时一些程式买盘入场。两大合约上周触及5月底以来最高水平，今日均低于上周水平。

“OPEC近期的产量增加主要来自于利比亚和尼日利亚产量的恢复，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans在一份公告中称。

OPEC和非OPEC技术委员会官员周一和周二在阿布扎比开会讨论提高减产协议执行率方法。

截至7月28日当周，美国石油产量达到943万桶/日，为2015年8月以来最高，较去年6月的近期最低水平高12%。摩根士丹利在周一的一份公告中称，预计第四季美国石油产量将同比增加90万桶/日，高于之前预估的86万桶/日。

在需求方面，高盛称，目前已有的6月数据显示，需求增长仍强劲。

“我们认为强劲需求的最大推动力是近几个月经济增长力道强，”高盛在一份公告中称。(完)