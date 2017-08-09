油价下滑 因部分OPEC产油国增加出口

路透纽约8月8日 - 油价周二下滑，在近期上涨后回落，因石油输出国组织(OPEC)主要产油国出口增长，尽管有消息称沙特的原油付运量下降。

油市处于盘整模式，此前在6月中至7月底期间大幅上涨，美国原油升穿每桶50美元，为数周来首见。但价格之后回落至50美元之下，并在该价位附近交投，因全球供应减少的速度放缓。

“就是无法突破50美元，”ION Energy顾问Kyle Cooper称，“很无聊，但在缺乏重大地缘政治事件的情况下，价格陷于45-55美元之间，从基本面来看是说得过去的。”

布兰特原油收跌0.23美元，报每桶52.14美元，美国原油收跌0.22美元，报每桶49.17美元。

7月OPEC原油出口达到纪录高位，主要因为尼日利亚和利比亚出口增长，这两个成员国被豁免执行在2018年3月到期的限产协议。

OPEC和非OPEC联合技术委员会官员周二称，他们预计产油国执行每日减产180万桶协议的情况将会好转。

沙特国家石油公司沙特阿美将9月给全球客户的配额下调至少52万桶/日，熟悉此事件的消息人士周二告诉路透。

路透调查显示，上周美国原油库存预计将连续第六周下降，成品油库存可能也会下降。(完)