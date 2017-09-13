OPEC产量下降带动油价上扬 飓风对需求的影响“微不足道”

路透纽约9月12日 - 油价周二攀升，之前石油输出国组织(OPEC)预计，2018需求增加，且俄罗斯和委内瑞拉证实，他们正致力于落实减产协议，以缓解全球供应过剩的局面。

OPEC在月报中称，最近几周袭击美国的两个飓风给需求造成的影响“微不足道”。

根据当地公用事业公司提供的数据，飓风伊尔玛来袭后，目前约610万客户受到停电影响，低于周一晚高峰期时的逾740万。

市场正在评估飓风伊尔玛给需求造成的影响，尽管炼厂在飓风哈维过后恢复生产，提振对原油消耗的预期。

消息人士周二告诉记者，美国在德州Port Arthur的最大炼厂现已复工，不过，尚未恢复至全产能。

美国周度原油库存数据将在一定程度上反应飓风造成的影响。分析师预计，上周原油库存增加，成品油库存减少。

美国石油协会(API)盘后公布，上周美国原油库存增加，增幅接近市场预期水准的两倍，因受哈维飓风影响，炼厂减产，而汽油和馏分油库存减少。美国能源资料协会(EIA)将于周三发布库存报告。

本周的数据可能无法全面反应长期供需前景，U.S. Bank的地区投资经理Mark Watkins说。

布兰特原油期货收涨0.43美元，或0.8%，报每桶54.27美元。盘中低见53.42美元。

美国原油期货收涨0.16美元，或0.3%，报每桶48.23美元，日低为47.73美元。

8月OPEC石油产量较7月下降7.9万桶/日，至3,276万桶/日。

如果OPEC保持8月的产量水平，明年可能出现小幅的供应短缺，低于上月报告暗示的日供应盈余45万桶。

俄罗斯和委内瑞拉能源部长周二在莫斯科会面，证实其正在致力于兑现OPEC牵头的减产协议。

美国能源资料协会(EIA)称，预计2018美国原油产量升幅超过之前的预期。

EIA现预计，2018年美国原油产量将增加59万桶/日，至984万桶/日。该机构上月预计，明年美国原油产量增加56万桶/日，至991万桶/日。(完)