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油价上涨 因IEA预估盖过美国原油库存增长影响
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2017年9月14日 / 凌晨12点05分 / 1 个月前

油价上涨 因IEA预估盖过美国原油库存增长影响

1 分钟阅读

路透纽约9月13日 - 原油价格周三上涨，此前国际能源署(IEA)称，全球原油供应过剩开始减少，尽管美国数据显示，由于哈维飓风，国内原油库存再次大幅增加。

美国汽油价格下跌，尽管燃料油库存降幅创纪录。分析师预计，供应将增加，因炼厂在因哈维飓风关停近四分之一产能后复工。预计需求将下滑，因伊尔玛飓风给需求量较大的佛罗里达州和乔治亚州带来影响。

美国能源资料协会(EIA)发布的数据显示，上周原油库存增加590万桶，超过预期。

库存增加，主要因为墨西哥湾近1,000万桶原油的库存增长，哈维飓风造成生产短暂中断后原油产量反弹。

“市场将需要一些时间来弄清楚飓风的全面影响，但显然从石油生产角度看，影响很小，如果说有影响，就是生产一度中断，”Hedgeye Potomac Research能源政策分析师Joe McMonigle称。

总部位于巴黎的国际能源署发布月度报告指出，美国对墨西哥湾的依赖，令其易受哈维飓风这样的事件影响。报告称，美国应该加强能源安全，解决受飓风影响问题，举措包括增加政府持有库存的石油产品。

美国原油期货上涨1.07美元，或2.2%，报每桶49.30美元，布兰特原油上涨0.89美元，报每桶55.16美元。

尾盘美国原油增幅扩大，受助于炼厂复工将消化更多原油的预期。

上周美国原油产量回升至940万桶/日，一周前为880万桶/日，完全是产量较小的其它48个州产量增加的结果。

美国汽油库存骤降840万桶，为1990年开始收集数据以来的最大周度降幅。柴油库存减少320万桶。

数据发布后，美国汽油期货微跌，下跌0.8%，报每加仑1.6429美元。(完)

编译 刘静；审校 李军

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