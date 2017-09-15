油价升至五个月高位 因美元疲弱及预计供应过剩将缓解

路透纽约9月14日 - 原油价格周四上涨，布兰特原油期货收在五个月高位，因美元走软，且之前有一系列报告预计市场将进一步收紧，因燃油需求增加。

美国原油期货一度升穿每桶50美元，结算价升0.59美元或1.2%，报每桶49.89美元，为7月31日来最高收位。

布兰特原油期货收高0.31美元或0.6%，结算价报每桶55.47美元，为4月13日来最高收位。

布兰特原油期货在三个月内大涨超过10美元，逼近年初水准，部分因美元走软。

美元指数跌0.4%，令油价对持有其他货币的投资人而言更加便宜。上周美元指数跌至2015年初以来最低。

“国际能源署(IEA)上修了今年全球原油需求增长预估，加上美元指数持续疲弱，带动了油市利多人气。对这会加快油市恢复平衡的预期升温。”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

周三IEA表示，全球原油供应过剩开始减少，拜欧美需求强劲、以及石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产所赐。

OPEC周二预计，明年对其原油的需求将增加，并指出全球市场有收紧的迹象，显示其同非OPEC产油国达成的减产协议有助于应对供应过剩。

BP执行长Bob Dudley在接受路透专访时称，油价可能保持在50-60美元之间，因主要产油国限产。(完)