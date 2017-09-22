FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
（更正）国际油价收盘基本持平 因在OPEC会议前市场不安情绪加剧
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月22日 / 凌晨12点08分 / 1 个月前

（更正）国际油价收盘基本持平 因在OPEC会议前市场不安情绪加剧

1 分钟阅读

（更正：因译文有误，第三段应改为“延长至明年3月以后”，非“延长至明年3月”）

路透纽约9月21日 - 油价周四收盘基本持平，主要产油国周五将在维也纳开会，讨论是否延长已扶助削减全球过剩供应的限产行动。

石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其它产油国的石油部长周五将在维也纳开会。他们将讨论是否延长每日减产180万桶以支撑油价的协议，并将考虑监测出口以评估减产协议执行情况。

尽管很多分析师预计，产油国将把减产协议延长至明年3月以后，但很多分析师也表示，油价已经回升至足以促使产油国增产至协议设定的产量水平之上。

如果价格从目前的水平大幅回升，“减产执行情况看似将是个问题”，Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说。

美国原油期货跌0.14美元，或0.3%，收报每桶50.55美元。布兰特原油期货上扬0.14美元，或0.3%，收报每桶56.43美元。

Kilduff指出，过去三个月，油价已飙升超过15%，因减产和能源需求强劲增长，导致全球原油市场供应收紧。

“我并不认为他们在这次会议上延长协议是板上钉钉的事，”Kilduff说。

Tyche Capital Advisors的交易员Tariq Zahir说，OPEC的减产行动已经提振油价，目前的价格水平足以鼓励其它产油国增产。尤其是美国页岩油产量，已经增至纪录高水平。

墨西哥湾遭受飓风侵袭，导致原油库存增加，因部分美国炼厂受洪水影响关闭。

上周美国原油产量触及951万桶，高于墨西哥湾8月底遭遇飓风袭击前的878万桶。

布兰特近月原油期货近几个月已经大幅上涨，价格远高于远月合约。这使得油价出现了逆价差，表明市场供应收紧。

布兰特原油的逆价差情况最初仅局限于最近期的合约，现在已经扩大至明年一整年的合约。(完)

编译 母红; 审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below