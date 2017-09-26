油价触及2015年7月以来最高 主要产油国称市场正在恢复平衡

路透纽约9月25日 - 油价周一急升逾3%，布兰特原油触及逾两年最高水平，此前产油国称，全球市场正在恢复平衡，土耳其威胁切断从伊拉克库尔德地区至该国港口的输油管道。

11月布兰特原油期货收高2.16美元，或3.8%，报每桶59.02美元，为2015年7月以来最高。

美国原油收高1.56美元，或3%，报每桶52.22美元，为4月以来最高。

“主要是受到减产开始产生效果、市场正在恢复平衡的看法推动，” Tradition Energy市场研究董事Gene McGillian称。

尽管两大合约均上涨，但美国产量增加的担忧仍压制美国原油价格，令其较布兰特原油贴水走阔，他称。

美国原油和布兰特原油价差走阔至6.61美元，为2015年 8月以来最阔。

土耳其称，将切断一条将石油从伊拉克北部运往全球市场的输油管，给库尔德自治区独立公投带来更大压力。

伊拉克政府不承认公投，呼吁外国停止从库尔德进口原油。

“如果这一抵制呼吁获得成功，差不多每日市场供应量减少50万桶原油，”德国商业银行在一份报告中称。

石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其它几个产油国自2017年初开始每日减产约180万桶原油，帮助油价在过去三个月上涨了约15%。

上周五在维也纳主持联合部长级监督委员会会议的科威特油长马尔祖克称，限产正帮助全球石油库存降至五年均值，也就是OPEC的目标水平。

伊朗国家石油公司的一位高层管理人士称，预计在今年剩余时间保持整体原油和成品油出口在每日约260万桶。(完)