油价因获利了结从26个月高位回落 静待美国库存数据

路透纽约9月26日 - 油价周二收跌1%，因投资者锁定获利，之前，土耳其威胁将切断来自伊拉克库尔德地区的原油出口，提振油价攀升至26个月高位。

美国周度库存数据公布前，市场预计原油库存将连续第四周增加，这也扶助打压油价。

布兰特原油期货收跌0.58美元，或1%，报每桶58.44美元，盘中触及2015年7月以来最高59.49美元，较2017年低位高出逾34%。

美国原油期货收跌0.34美元，或0.7%，报每桶51.88美元，盘中触及五个月高位52.43美元。

土耳其总统埃尔多安再度威胁称，将切断一条运能达50-60万桶/日的、从伊拉克北部至土耳其Ceyhan港口的输油管道，在独立公投问题上进一步向库尔德自治区施压。

此举可能造成的供应减少，以及石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国每日减产180万桶，引发了对供应收紧的担忧。

油价上涨引发投资者获利了结。

“油市接近，如果不是进入，超买区域，”Mizuho Americas的能源期货董事Robert Yawger说。

其它分析师对油价会进一步上涨存疑，因美国的炼油活动加快，原油产量增加。

根据路透周二进行的一项调查，美国炼厂产能利用率预计将较截至9月15日当周的83.2%增加3.6个百分点。

接受调查的分析师预计，上周美国原油库存可能增加340万桶。美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)将分别于周二和周三公布库存报告。(完)