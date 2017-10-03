油价跌逾2% 因有迹象显示产量增加

路透纽约10月2日 - 油价周一下跌逾1美元，因美国钻探活动增加，石油输出国组织(OPEC)产量增长，令油价在上季录得2004年以来最佳第三季表现后升势停止。

伊拉克宣布，9月出口小幅增加，路透调查显示，OPEC整体产量增长。

美国通用电气旗下能源服务公司贝克休斯称，在截至9月29日当周，美国钻探商增加了六座活跃钻机，总钻机数达到750座。

“这是七周来首周活跃钻机增加，所以也改变了市场人气，”CHS Hedging能源市场分析师John Tjornehoj称。

布兰特原油收跌0.67美元，或1.2%，报每桶56.12美元。第三季升约20%，为2004年以来最大第三季升幅，上周高见每桶59.49美元。

美国原油收跌1.09美元，或2.1%，报每桶50.58美元，上季录得2016年第二季以来的最佳季度表现。

上周油价攀升，因伊拉克库尔德进行了独立公投后局势紧张。

有迹象显示，长达三年的库存过剩局面得到缓解，受助于OPEC牵头的主要产油国的减产协议，这也推高油价。

但路透上周五发布的调查发现，上月OPEC产量增长，主要因为伊拉克和利比亚产量增加，后者豁免参加减产协议。

但利比亚国家石油公司周一宣布，该国最大油田Sharara付运遭到不可抗力。

中东石油生产国担心，油价上涨会激发美国页岩油生产商增产，从而再次推低油价。OPEC主要产油国认为，价格升至每桶60美元之上，会鼓励生产太多的页岩油。(完)