油价大涨2% 因迹象显示油市正恢复供需平衡

路透纽约10月10日 - 油价周二大涨约2%，受沙特减少11月出口以及石油输出国组织(OPEC)和贸易商称油市在经历了多年供应过剩后正恢复平衡带动。

沙特将11月原油出口配置减少56万桶/日，遵守了OPEC减产协议承诺。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，OPEC寻求同美国独立油企和对冲基金进行第二次会晤。

布兰特原油期货收涨0.82美元或1.5%，报每桶56.61美元，美国原油期货收高1.34美元，或2.7%，报每桶50.92美元。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示，从技术面来看，美国原油期货已经从49.08美元水准强劲反弹，一举突破51美元，带动向52.40美元的进一步升势。

OPEC对市场正快速恢复平衡愈发有信心，受助于减产和强于预期的全球需求增长。

俄新社援引俄罗斯总理梅德韦杰夫称，全球原油减产协议奏效，油价保持在“合理区间内”。

贸易商贡渥(Gunvor)的执行长Torbjorn Tornqvist对路透表示，石油市场正在恢复平衡，但OPEC面对明年非OPEC供应量增加的情况，无力“承担停止”减产的后果。

根据官方数据，飓风内特目前仍令美国墨西哥湾85%的原油设施停产，或149万桶/日，这对油价带来短期支撑。不过许多设施已开始复工。

周一为美国联邦假期，美国原油周度库存数据都推迟一日公布。根据路透初步调查，预计上周美国原油库存将连续第三周减少，油品库存也将下滑。

OPEC牵头的减产计划将于明年3月结束。目前各方在协商是否延长减产至明年年底。

摩根大通在给客户的报告中称，此前对OPEC减产执行率在第四季将逐步下降的这种担忧现在看来没有根据，如果OPEC将减产协议再延长九个月，则经济增长强于预期可望支持市场继续收紧。(完)