油价上涨 因预计需求将增长及库尔德紧张局势升温

路透纽约10月11日 - 油价周三连续第三日上涨，因石油输出国组织(OPEC)预计明年需求将升高，且库尔德紧张局势升温支撑了油价。

布兰特原油上涨0.33美元，或0.6%，结算报价每桶56.94美元，前日布兰特原油升2%。

美国原油上扬0.38美元，或0.8%，结算报价每桶51.30美元。

周三，OPCE预计2018年对原油的需求将增强。该组织还称，减产协议正在减弱持续长达三年的库存过剩状况。

美国正以纪录最快的速度向市场出口原油，但全球第二大原油交易商嘉能可(GLEN.L)称，需求强劲，足以吸收美国，及其竞争对手北海和西非的石油出口。

“我认为市场能够轻松吸收200万桶/日的美国出口，”嘉能可石油交易负责人Alex Beard在路透全球商品峰会上称，“我认为没有多少输家。”

沙特称，9月产油量为997万桶/日，较8月高出约2.2万桶/日，但仍低于OPEC目标。

库尔德地区政府称，伊拉克政府军和伊朗训练的伊拉克准军事力量正“准备对伊拉克北部富含石油的基尔库克和摩苏尔附近的库尔德武装力量进行大规模袭击”。

但伊拉克政府发言人否认了上述说法，Again Capital LLC合伙人John Kilduff称，“对库尔德的担忧正帮助...油价回到51美元之上”。(完)