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#国际财经
2017年10月19日 / 凌晨12点21分 / 3 天前

油价收盘前缩减涨幅 美国燃料油库存增加

1 分钟阅读

路透纽约10月18日 - 油价周三收盘小幅上涨，布兰特原油触及三周高位后回落，此前美国炼厂产能利用率意外下滑，燃料油库存意外增加，暗示全球最大石油消费国的需求放缓。

布兰特原油收高0.27美元，报每桶58.15美元，离开稍早触及的三周高位58.54美元，因担心富产石油的伊拉克和伊朗当前局势紧张。

美国原油收高0.16美元，报每桶52.04美元。

美国能源资料协会称，上周美国原油库存减少570万桶，超过分析师的预估。

炼厂减少了炼油活动，因秋季维护期开始，炼厂产能利用率下降4.7个百分点至84.5%，为2011年以来季节性最低。

汽油和柴油库存增加，燃点了对需求缓慢时期库存升高的担忧。

“炼厂产能利用率下降，因炼厂正在进行季节性维护，”CHS Hedging LLC能源市场分析师Anthony Headrick称，“油品库存增加，精炼产品需求下降，给能源市场带来压力。”

中东地区的紧张局势支撑油价。伊拉克库尔德石油出口减少过半，因伊拉克军队从库尔德武装自由战士手中重新夺回部分大型油田。

另外一个对中东石油供应带来显着威胁的是美国和伊朗之间的争端，上周，美国总统特朗普拒绝认证伊朗执行核协议，留给国会60天的时间决定进一步行动。

在石油输出国组织(OPEC)召开官方会议前，消息人士告诉路透，该组织成员国倾向于将减产协议延长。三位OPEC消息人士称，可能到2018年底前一直限制供应；第四位消息人士称，减产协议需要延长6-9个月。(完)

编译 刘静；审校 利棣儿

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