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2017年11月1日 / 晚上11点34分 / 更新于 10 小时前

油价转升为跌 因美国政府公布的原油库存降幅不及API报告

1 分钟阅读

路透纽约11月1日 - 油价周三收跌，盘中走势反复，一度触及逾两年最高，但在美国政府公布的库存降幅小于行业报告后，油价回落。

虽然收盘下跌，但全球指标布兰特原油和美国原油仍接近2015年7月以来的最高水平，因全球供应下降推高市场。

“今天市场有些回落...受累于少量的获利回吐，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。

“但整体上，石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至2018年年末的提议和需求增长，正导致供应收紧，整体上推高价格。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少240万桶，高于市场预估的减少180万桶，但低于周二美国石油协会(API)报告的库存减少510万桶。

“EIA数据发布后，油价下跌，”德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch称，他指出，美国原油库存降幅“远小于API数据”。

布兰特原油收跌0.45美元，或0.74%，报每桶60.49美元，美国原油收挫0.08美元，或0.15%，报每桶54.30美元。

EIA数据发布前，布兰特原油交投在2015年7月以来的最高水平，因数据显示，OPEC的减产执行情况显著改善，市场普遍预计，俄罗斯会继续参加减产协议。

周三，OPEC消息人士称，该组织成员国可能将减产协议延续至2018年末。成员国定于11月30日在维也纳召开下次会议。

10月OPEC石油日产量减少8万桶，至3,278万桶。减产执行率为92%，9月为86%。

分析师和交易员预计，俄罗斯将继续遵守2016年10月达成的将1,124.7万桶的日产量减少30万桶的减产协议。(完)

编译 刘静；审校 母红

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