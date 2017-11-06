油价急升3.5%至2015年中以来最高 因沙特王储借肃贪巩固大权

路透纽约11月6日 - 油价周一劲升3.5%，触2015年7月以来最高水平，因沙特王储通过肃贪巩固大权，且美国活跃钻机数减少，市场继续收紧。

布兰特原油收高2.20美元，或3.5%，报每桶64.27美元。

美国原油收高1.71美元，或3%，报每桶57.35美元。

两大合约均触及2015年7月初以来最高水平。

“不管是因为沙特肃贪，还是因为活跃钻机数减少，亦或是石油输出国组织(OPEC)延长减产协议，我们看见波动拉伸了交易区间，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

一位官员称，逮捕仅是这场整治的“第一阶段”，这是王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)为扩大自己在国内的权力进行的一系列激进措施中的最新举措。

“王储成功地整固了权力，”能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff称，“他藉此加强权力，以及他在减少全球库存过剩方面的立场都很清楚。”

分析师目前认为沙特不会改变提振油价的政策。沙特为全球最大石油出口国。

预计石油输出国组织(OPEC)将延长每日减产约180万桶的减产协议至明年全年。

尼日利亚石油部长卡奇库告诉路透，只要关于该国参与协议的“条件合适”，该国支持将减产协议延长至明年底。

但尼日利亚目前是免于执行减产协议的。

提振油价的还有美国钻探商上周减少活跃钻机数，降幅为2016年5月以来最大。

分析师称，虽然供应在收紧，但需求仍强劲。

巴克莱将第四季原油均价预估上调6美元至每桶60美元，将2018年均价预估上调3美元，至每桶55美元。

投机客将布兰特原油看多押注增加至纪录高位。

ICE数据显示，基金经理将布兰特原油期货和期权看多头寸增加 23,500口，至530,237口。(完)